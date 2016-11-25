Минулої доби позиції АТО були обстріляли 28 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російсько-окупаційний контингент інтенсивно веде вогонь з забороненого Мінськими домовленостями озброєння, загалом минулої доби позиції українських військових були обстріляні 28 разів. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“З артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новогригорівку. Міномети різних калібрів використовували на Маріупольському напрямку в районах Мар’їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкиного, Гнутового, Славного та Водяного. Озброєння БМП — поблизу Старогнатівки,” — зазначили у прес-центрі АТО.
“На Луганському напрямку під вогонь мінометів та гранатометів потрапили позиції поблизу Новозванівки, Кримського, і Новоолександрівки. Новоолександрівка, Станиця-Луганська, та Кримське були обстріляні зі стрілецької зброї,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Донецькому напрямку з гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по Авдіївці, по позиціях в районі Опитного стріляв снайпер.