Минулої доби позиції АТО були обстріляли 28 разів

“З артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новогригорівку. Міномети різних калібрів використовували на Маріупольському напрямку в районах Мар’їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкиного, Гнутового, Славного та Водяного. Озброєння БМП — поблизу Старогнатівки,” — зазначили у прес-центрі АТО.

“На Луганському напрямку під вогонь мінометів та гранатометів потрапили позиції поблизу Новозванівки, Кримського, і Новоолександрівки. Новоолександрівка, Станиця-Луганська, та Кримське були обстріляні зі стрілецької зброї,” — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку з гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по Авдіївці, по позиціях в районі Опитного стріляв снайпер.