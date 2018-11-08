За прошедшие сутки на Донбассе ранены трое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вчера в результате 19 прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе получили ранения трое бойцов. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
“Всего за прошедшие сутки оккупанты совершили 19 прицельных обстрелов оборонительных позиций защитников Украины, при этом выпустили около 30 мин калибров 120 и 82 мм... За прошедшие сутки трое украинских военных получили ранения различной степени в результате боевых действий. Их эвакуировали в медицинские учреждения, где наши защитники получают необходимую квалифицированную помощь”, — сказал Гуцуляк.
По его словам, защитники Украины 10 раз вели адекватный огонь, не нарушая минские соглашения, и применяли исключительно штатное пехотное вооружение.
“По данным разведки, Объединенных сил за прошедшие сутки двух оккупантов российско-террористических войск уничтожено, еще трое ранены”, — отметил Гуцуляк.
Напомним, 6 ноября боевики 10 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.