Минулої доби на Донбасі поранено трьох українських військових

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вчора внаслідок 19 прицільних обстрілів позицій українських військових на Донбасі отримали поранення троє бійців. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“Загалом протягом минулої доби окупанти здійснили 19 прицільних обстрілів оборонних позицій захисників України, при цьому випустили близько 30 мін калібрів 120 та 82 мм... Протягом минулої доби троє українських військових отримали поранення різних ступенів внаслідок бойових дій. Їх евакуйовано до медичних закладів, де наші захисники отримують необхідну кваліфіковану допомогу”, — сказав Гуцуляк.

За його словами, захисники України 10 разів вели адекватний вогонь у відповідь, не порушуючи мінські угоди, та застосовували виключно штатне піхотне озброєння.

“За даними розвідки, Об’єднаних сил протягом минулої доби двох окупантів російсько-терористичних військ знищено, ще трьох поранено”, — зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, 6 листопада бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

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