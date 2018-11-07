ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. 6 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою. Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що незаконні збройні формування обстрілювали: “позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль. На Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка противник застосовував міномети калібру 82 мм. Для вогневого впливу, окупанти, в основному, використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Підрозділи Об’єднаних сил діяли адекватно ситуації”.

Упродовж минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.

“За даними розвідки, 6 листопада, 2-х окупантів було знищено, ще 2 — отримали поранення. Протягом поточної доби противник вогонь по наших позиціях не відкривав”, — повідомили у прес-центрі ООС.

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