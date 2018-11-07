ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107668 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115319 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153471 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147081 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137719 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128795 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173112 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118125 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141676 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 8959 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. 6 ноября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Боевики 10 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования обстреливали: “позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь. На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка противник применял минометы калибра 82 мм. Для огневого воздействия, оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации”.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

“По данным разведки, 6 ноября, 2-е оккупантов были уничтожены, еще 2 — получили ранения. В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям и не открывал”, - сообщили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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