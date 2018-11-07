ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. 6 ноября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Боевики 10 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования обстреливали: “позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь. На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка противник применял минометы калибра 82 мм. Для огневого воздействия, оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации”.
За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
“По данным разведки, 6 ноября, 2-е оккупантов были уничтожены, еще 2 — получили ранения. В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям и не открывал”, - сообщили в пресс-центре ООС.