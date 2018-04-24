За прошедшие сутки боевики совершили 44 обстрелы позиций сил АТО

“В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь по нашим укреплениям вблизи Троицкого. Также минометы калибра 82 мм противник применил неподалеку Попасной и трижды — в районе Новоалександровки. Кроме этого, под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановки, а с зенитной установки и стрелкового оружия — Новоселовки”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что: “На Донецком направлении 120 мм минометы оккупанты применили по украинским позициям неподалеку Водяного, а 82 мм минометы — вблизи Шахты „Бутовка“. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Верхнеторецкого, Водяного, Гнутово, Каменки, Авдеевки, Шахты „Бутовка“ и Талаковки. Также из крупнокалиберных пулеметов обстреляны наши опорные пункты в районе Павлополя, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия — под Невельским, Павлополем, Лебединским и Пищевиком, а вблизи Красногоровки и Марьинки — велся снайперский огонь”.

“В результате выполнения боевых задач четверо украинских воинов получили ранения. Еще один наш защитник — получил боевое травмирование. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебные учреждения и предоставили всю необходимую медицинскую помощь”, — сообщили в штабе.