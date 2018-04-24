Минулої доби бойовики здійснили 44 обстріли позицій сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Минулої доби зафіксовано 44 обстріли з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Зокрема на Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів і гранатометів окупанти відкривали вогонь по наших укріпленнях поблизу Троїцького. Також міномети калібру 82 мм противник застосував неподалік Попасної і тричі — в районі Новоолександрівки. Крім цього, під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Новозванівки, а з зенітної установки та стрілецької зброї — Новоселівки”, — вказано у повідомленні.
Також у прес-центрі зазначили, що: “На Донецькому напрямку 120 мм міномети окупанти застосували по українських позиціях неподалік Водяного, а 82 мм міномети — поблизу Шахти „Бутівка“. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по захисниках Верхньоторецького, Водяного, Гнутового, Кам’янки, Авдіївки, Шахти „Бутівка“ і Талаківки. Також з великокаліберних кулеметів обстріляні наші опорні пункти в районі Павлополя, Мар’їнки та Лебединського, зі стрілецької зброї — під Невельським, Павлополем, Лебединським та Пищевиком, а поблизу Красногорівки та Мар’їнки — вівся снайперський вогонь”.
“Унаслідок виконання бойових завдань четверо українських воїнів зазнали поранення. Ще один наш захисник — отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано усю необхідну медичну допомогу”, — повідомили у штабі.