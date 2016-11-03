В течение прошедших суток боевики открывали огонь в направлении "Марьинки"

"Обстрел велся в течение часа с окраины н.п. Александровка, что на временно неподконтрольной территории. Террористы использовали стрелковое оружие", - сообщили в ГПСУ.

К тому времени пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись.