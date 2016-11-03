В течение прошедших суток боевики открывали огонь в направлении "Марьинки"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В течение прошедших суток боевики в очередной раз открывали огонь из стрелкового оружия в направлении "Марьинки". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Обстрел велся в течение часа с окраины н.п. Александровка, что на временно неподконтрольной территории. Террористы использовали стрелковое оружие", - сообщили в ГПСУ.
К тому времени пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись.