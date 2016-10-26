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15 марта, 19:03 • 116225 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169809 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139933 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132235 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113877 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106075 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101885 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136461 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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За прошедшие сутки боевики открывали огонь в направлении "Марьинки"

За прошедшие сутки боевики открывали огонь в направлении "Марьинки"

Киев • УНН

 • 7482 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. За прошедшие сутки российско-террористические войска из стрелкового оружия вели огонь в направлении "Марьинки". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Вчера вечером российско-террористические войска осуществили обстрел позиций пограничников. В 20:45 из лесополосы на окраине н.п. Александровка, боевики открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка". Террористы использовали стрелковое оружие. В это время пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись.

Никто из украинских защитников не пострадал. Пограничники в ответ огонь не открывали.

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