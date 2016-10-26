За прошедшие сутки боевики открывали огонь в направлении "Марьинки"

Вчера вечером российско-террористические войска осуществили обстрел позиций пограничников. В 20:45 из лесополосы на окраине н.п. Александровка, боевики открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка". Террористы использовали стрелковое оружие. В это время пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись.

Никто из украинских защитников не пострадал. Пограничники в ответ огонь не открывали.