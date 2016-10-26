Минулої доби бойовики відкривали вогонь у напрямку “Мар’їнки”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Минулої доби російсько-терористичні війська зі стрілецької зброї вели вогонь в напрямку “Мар’їнки”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Вчора ввечері російсько-терористичні війська здійснили обстріл позицій прикордонників. О 20:45 з лісосмуги, що на околиці н.п. Олександрівка, бойовики відкрили вогонь в напрямку контрольного посту “Мар’їнка”. Терористи використовували стрілецьку зброю. В даний час пропускні операції на цьому дорожньому коридорі уже не здійснювалися.
Ніхто з українських захисників не постраждав. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.