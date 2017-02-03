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Калибр (семейство ракет)

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли КПВВ "Марьинка"

Киев • УНН

 • 7455 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вчера, 2 февраля, боевики из стрелкового оружия, гранатометов и минометов 6 раз обстреляли позиции контрольного поста и КПВВ "Марьинка". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли КПВВ "Марьинка"

По контрольному посту огонь террористы открывали из стрелкового оружия. Также вблизи блокпоста разорвалось около 10 гранат.

Обстрел КПВВ "Марьинка" был осуществлен из миномета и крупнокалиберного оружия. В результате обстрела контрольного пункта повреждены два модуля, где пограничники осуществляют пропускные операции.

Во всех случаях обстрелы осуществлялись со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории.

Во время обстрелов граждане и транспортные средства на контрольном посту и КПВВ "Марьинка" не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники ответный огонь не открывали.

Как сообщал УНН, из-за обстрелов в Марьинке приостановили обучение в школах, предварительно учебный процесс будет возобновлен 6 февраля.

 

Украинские Национальные Новости

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