Минулої доби бойовики 6 разів обстріляли КПВВ "Мар'їнка"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Учора, 2 лютого, бойовики із стрілецької зброї, гранатометів та мінометів 6 разів обстріляли позиції контрольного поста та КПВВ “Мар’їнка”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
По контрольному посту вогонь терористи відкривали із стрілецької зброї. Також поблизу блокпосту розірвалося близько 10 гранат.
Обстріл КПВВ “Мар’їнка” було здійснено з міномету та крупнокаліберної зброї. Внаслідок обстрілу контрольного пункту пошкоджено два модулі, де прикордонники здійснюють пропускні операції.
В усіх випадках обстріли здійснювалися з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території.
Під час обстрілів громадяни та транспортні засоби в контрольному посту та КПВВ “Мар’їнка” не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Як повідомляв УНН, через обстріли у Мар’їнці призупинили навчання у школах, попередньо навчальний процес буде відновлено 6 лютого.