За прошедшие сутки боевики 59 раз нарушали режим тишины в зоне АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 35 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещено минского договоренностями.

“В частности, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 минометов противник открывал огонь по защитникам Павлополя, Лебединского и Новотроицкого, а из минометов калибра 82 мм — обстреляны защитники Песков и Павлополя. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся на наших укреплениях в районе Авдеевки, Каменки, Шахты „Бутовка“, Верхнеторецком, Пищевика, Широкино и Гнутово. Кроме этого, вооружения БМП враг применил по украинским опорных пунктах вблизи Песков и Талаковка, крупнокалиберные пулеметы — под опытно, стрелковое оружие — в районе Славного, Березовой и Лебединского, а неподалеку Новотроицкого — велся снайперский огонь”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что на Луганском направлении агрессор применил запрещенные 120 мм минометы по защитникам Луганского, Троицкого и Светлодарска. Кроме этого, вблизи Луганского и Светлодарска боевики вели огонь 82 мм минометов, неподалеку Новолуганское и Новгородского — из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из вооружения БМП — под Луганским и Троицким.

В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Ещё один — получил боевое травмирования. Пострадавших военнослужащих доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.