Минулої доби бойовики 59 разів порушували режим тиші у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 59 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, ще один — отримав бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.
“Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мінометів противник відкривав вогонь по оборонцях Павлополя, Лебединського та Новотроїцького, а з мінометів калібру 82 мм — обстріляні захисники Пісків та Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся на наших укріпленнях в районі Авдіївки, Кам’янки, Шахти „Бутівка“, Верхньоторецького, Піщевика, Широкиного та Гнутового. Крім цього, озброєння БМП ворог застосував по українських опорних пунктах поблизу Пісків і Талаківки, великокаліберні кулемети — під Опитним, стрілецьку зброю — в районі Славного, Березового та Лебединського, а неподалік Новотроїцького — вівся снайперський вогонь”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Зазначається, що на Луганському напрямку агресор застосував заборонені 120 мм міномети по оборонцях Луганського, Троїцького та Світлодарська. Крім цього, поблизу Луганського та Світлодарська бойовики вели вогонь 82 мм мінометів, неподалік Новолуганського та Новгородського — з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а з озброєння БМП — під Луганським і Троїцьким.
Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець зазнав поранення. Ще один — отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.