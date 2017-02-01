За прошедшие сутки боевики 45 раз обстреляли украинские позиции на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении было зафиксировано 45 вражеских обстрелов, из них 17 с применением тяжелого вооружения, при этом по позициям украинских военных было выпущено более 200 мин. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 45 вражеских обстрелов, из которых 17 - с применением тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено более 200 мин", - сказал он.
По его словам, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на приморском направлении вели огонь из минометов и артиллерии практически по всей линии соприкосновения, и днем, и ночью. В Красногоровке враг утром провел минометный обстрел, в результате чего был поврежден жилой дом.
Также сразу после полуночи боевики обстреливали из минометов и БМП украинские позиции в Новогригорьевке. На южных приморских рубежах также уже неспокойно.
Около 8 утра и в течение дня оккупанты применяли минометы. Во второй половине дня враг применял 122-мм артиллерию. В Чермалыке стрелял вражеский снайпер.
Как сообщал УНН, в Минске началось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.