Минулої доби бойовики 45 разів обстріляли українські позиції на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Минулої доби на маріупольському напрямку було зафіксовано 45 ворожих обстрілів, з них 17 із застосуванням важкого озброєння, при цьому по позиціях українських військових було випущено більше 200 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Загалом за минулу добу на маріупольському напрямку відбулось 45 ворожих обстрілів, з яких 17 — із застосуванням важкого озброєння. По наших позиціях випущено більше 200 мін”, — сказав він.
З його слів, минулої доби незаконні збройні формування на приморському напрямку вели вогонь з мінометів та артилерії практично по всій лінії зіткнення, і вдень, і вночі. У Красногорівці ворог зранку провів мінометний обстріл, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.
Також одразу після опівночі бойовики обстрілювали з мінометів та БМП українські позиції в Новогригорівці. На південних приморських рубежах також уже неспокійно.
Близько 8 ранку та протягом дня окупанти застосовували міномети. У другій половині дня ворог застосовував 122-мм артилерію. У Чермалику стріляв ворожий снайпер.
Як повідомляв УНН, у Мінську почалося засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.