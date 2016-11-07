На прошлой неделе в результате пожаров погибли 45 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На прошлой неделе сотрудниками ГосЧС ликвидированы 923 пожара, в результате которых погибли 45 человек, 32 человека были спасены. Об этом на странице в Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.
В общем, за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 1 тыс. 230 чрезвычайных происшествий.
Пиротехническими подразделениями ГосЧС осуществлено 243 выезда, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 436 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
В течение недели на водных объектах погибли 4 человека.