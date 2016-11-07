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15 марта, 19:03 • 112490 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158877 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133262 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126120 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110229 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104179 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100572 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На прошлой неделе в результате пожаров погибли 45 человек

На прошлой неделе в результате пожаров погибли 45 человек

Киев • УНН

 • 5900 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На прошлой неделе сотрудниками ГосЧС ликвидированы 923 пожара, в результате которых погибли 45 человек, 32 человека были спасены. Об этом на странице в Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.

В общем, за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 1 тыс. 230 чрезвычайных происшествий.

Пиротехническими подразделениями ГосЧС осуществлено 243 выезда, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 436 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 4 человека.

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