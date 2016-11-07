На прошлой неделе в результате пожаров погибли 45 человек

В общем, за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 1 тыс. 230 чрезвычайных происшествий.

Пиротехническими подразделениями ГосЧС осуществлено 243 выезда, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 436 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 4 человека.