Минулого тижня у результаті пожеж загинули 45 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Впродовж минулого тижня співробітниками ДСНС ліквідовано 923 пожежі, в результаті яких загинули 45 людей, 32 особи було врятовано. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
Загалом, за минулий тиждень в Україні зареєстровано 1 тис. 230 надзвичайних подій.
Піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 243 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 436 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 4 особи.