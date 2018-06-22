На прошлой неделе неизвестный в военной форме обстрелял ОБСЕ на Донбассе

"Хотя подписанты минских договоренностей согласились гарантировать безопасный доступ для наблюдателей СММ, угрозы существуют и в дальнейшем. 15 июня в неподконтрольных правительству Пикузах человек в одежде военного типа выстрелил 2 очереди из автомата в направлении невооруженных наблюдателей СММ", - рассказал Хуг.



Кроме того, по его словам, в этом году по беспилотниках СММ 30 раз открывали огонь: 9 и 15 июня у неподконтрольного правительству Украины Бетманового стреляли по БПЛА миссии, а 8 июня у неподконтрольного правительству Гольмовского ЗРК держал на мушке беспилотник дальнего радиуса действия.



Также сообщается о том, что на прошлой неделе 4 другие беспилотные летательные аппараты миссии испытывали глушения сигнала.



"Всего в этом году зафиксировано 9 инцидентов, когда стреляли вблизи наблюдателей СММ. Кроме этого, было еще 6 инцидентов, когда поблизости наблюдателей велся огонь из тяжелого вооружения или фиксировались разрывы снарядов большого калибра", - сказал первый заместитель СММ.



Как сообщал УНН, на прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 6000 случаев нарушений режима прекращения огня. Это на 70% превышает соответствующий показатель предыдущей недели, заявил во время брифинга первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.