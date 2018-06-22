На прошлой неделе неизвестный в военной форме обстрелял ОБСЕ на Донбассе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Всего в 2018 году Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ зафиксировала 9 инцидентов, когда поблизости наблюдателей стреляли. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"Хотя подписанты минских договоренностей согласились гарантировать безопасный доступ для наблюдателей СММ, угрозы существуют и в дальнейшем. 15 июня в неподконтрольных правительству Пикузах человек в одежде военного типа выстрелил 2 очереди из автомата в направлении невооруженных наблюдателей СММ", - рассказал Хуг.

Кроме того, по его словам, в этом году по беспилотниках СММ 30 раз открывали огонь: 9 и 15 июня у неподконтрольного правительству Украины Бетманового стреляли по БПЛА миссии, а 8 июня у неподконтрольного правительству Гольмовского ЗРК держал на мушке беспилотник дальнего радиуса действия.

Также сообщается о том, что на прошлой неделе 4 другие беспилотные летательные аппараты миссии испытывали глушения сигнала.

"Всего в этом году зафиксировано 9 инцидентов, когда стреляли вблизи наблюдателей СММ. Кроме этого, было еще 6 инцидентов, когда поблизости наблюдателей велся огонь из тяжелого вооружения или фиксировались разрывы снарядов большого калибра", - сказал первый заместитель СММ.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 6000 случаев нарушений режима прекращения огня. Это на 70% превышает соответствующий показатель предыдущей недели, заявил во время брифинга первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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