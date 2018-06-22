Минулого тижня невідомий у військовій формі обстріляв ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Загалом у 2018 році Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ зафіксувала 9 інцидентів, коли поблизу спостерігачів стріляли. Про це сьогодні на брифінгу сказав перший заступник СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Хоча підписанти мінських домовленостей погодилися гарантувати безпечний доступ для спостерігачів СММ, загрози існують і надалі. 15 червня в непідконтрольних урядові Пікузах чоловік в одязі військового типу вистрілив 2 черги з автомата в напрямку неозброєних спостерігачів СММ", - розповів Хуг.
Крім того, за його словами, цьогоріч по безпілотниках СММ 30 разів відкривали вогонь: 9 і 15 червня біля непідконтрольного урядові України Бетманового стріляли по БПЛА місії, а 8 червня біля непідконтрольного урядові Гольмівського ЗРК тримав на мушці безпілотник дальнього радіуса дії.
Також повідомляється про те, що минулого тижня 4 інші безпілотні літальні апарати місії зазнавали глушіння сигналу.
"Загалом цього року зафіксовано 9 інцидентів, коли стріляли поблизу спостерігачів СММ. Крім цього, було ще 6 інцидентів, коли поблизу спостерігачів вівся вогонь із важкого озброєння чи фіксувались розриви снарядів великого калібру", - сказав перший заступник СММ.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала більше 6 тисяч випадків порушень режиму припинення вогню. Це на 70% перевищує відповідний показник попереднього тижня, заявив під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.