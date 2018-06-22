Минулого тижня невідомий у військовій формі обстріляв ОБСЄ на Донбасі

"Хоча підписанти мінських домовленостей погодилися гарантувати безпечний доступ для спостерігачів СММ, загрози існують і надалі. 15 червня в непідконтрольних урядові Пікузах чоловік в одязі військового типу вистрілив 2 черги з автомата в напрямку неозброєних спостерігачів СММ", - розповів Хуг.



Крім того, за його словами, цьогоріч по безпілотниках СММ 30 разів відкривали вогонь: 9 і 15 червня біля непідконтрольного урядові України Бетманового стріляли по БПЛА місії, а 8 червня біля непідконтрольного урядові Гольмівського ЗРК тримав на мушці безпілотник дальнього радіуса дії.



Також повідомляється про те, що минулого тижня 4 інші безпілотні літальні апарати місії зазнавали глушіння сигналу.



"Загалом цього року зафіксовано 9 інцидентів, коли стріляли поблизу спостерігачів СММ. Крім цього, було ще 6 інцидентів, коли поблизу спостерігачів вівся вогонь із важкого озброєння чи фіксувались розриви снарядів великого калібру", - сказав перший заступник СММ.



Як повідомляв УНН, минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала більше 6 тисяч випадків порушень режиму припинення вогню. Це на 70% перевищує відповідний показник попереднього тижня, заявив під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.