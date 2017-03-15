В прошлом году удалось освободить около 20 украинских заложников - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В прошлом году в рамках минского процесса украинской стороне удалось освободить около 20 заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.
"Для всех критиков минских групп, несмотря на все нам удалось в течение 2015 (года - ред.) вытащить около 50 человек, в течение 2016 г. - около 20, еще трое из РФ. Работаем, чтобы достать других побыстрее", - отметила И. Геращенко.
Напомним, 6 марта первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что по спискам СБУ, пропавшими без вести остаются 483 украинца.
Кроме того, по ее словам, в заложниках находится 113 человек.