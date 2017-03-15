В прошлом году удалось освободить около 20 украинских заложников - И.Геращенко

"Для всех критиков минских групп, несмотря на все нам удалось в течение 2015 (года - ред.) вытащить около 50 человек, в течение 2016 г. - около 20, еще трое из РФ. Работаем, чтобы достать других побыстрее", - отметила И. Геращенко.

Напомним, 6 марта первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что по спискам СБУ, пропавшими без вести остаются 483 украинца.

Кроме того, по ее словам, в заложниках находится 113 человек.