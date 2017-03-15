Минулого року вдалося звільнити близько 20 українських заручників — І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Минулого року в рамках мінського процесу український стороні вдалося звільнити близько 20 заручників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.
“Для всіх критиків мінських груп, попри все нам вдалося протягом 2015 (року — ред.) витягти близько 50 осіб, протягом 2016 — близько 20, ще трьох з РФ. Працюємо, щоб витягти інших якнайшвидше”, — зазначила І.Геращенко.
Нагадаємо, 6 березня перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що згідно із списками СБУ, зниклими безвісти залишаються 483 українців.
Крім того, за її словами, у заручниках перебуває 113 осіб.