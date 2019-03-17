В прошлом году более 115 тыс. человек жаловались в полицию на домашнее насилие

"На протяжении 2018 года до Национальной полиции Украины поступило 115 500 заявлений, сообщений о совершенных правонарушениях и другие события, связанные с домашним насилием", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНН, за прошлый год на горячую линию общественной организации "Ла Страда-Украина" поступило 22542 звонки, почти все они касаются предупреждения домашнего насилия.

Ранее УНН сообщал, "Ла Страда": 12% звонков на детскую горячую линию касаются насилия.



