В прошлом году более 115 тыс. человек жаловались в полицию на домашнее насилие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. За 2018 год в полицию обратилось 115 500 человек с жалобами на домашнее насилие. Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"На протяжении 2018 года до Национальной полиции Украины поступило 115 500 заявлений, сообщений о совершенных правонарушениях и другие события, связанные с домашним насилием", - сообщили в ведомстве.
Как сообщал УНН, за прошлый год на горячую линию общественной организации "Ла Страда-Украина" поступило 22542 звонки, почти все они касаются предупреждения домашнего насилия.
Ранее УНН сообщал, "Ла Страда": 12% звонков на детскую горячую линию касаются насилия.