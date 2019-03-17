Минулого року понад 115 тис. людей скаржились до поліції на домашнє насильство
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За 2018 рік до поліції звернулось 115,5 тисяч людей зі скаргами на домашнє насильство. Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції України у відповідь на запит журналіста УНН.
“Впродовж 2018 рік до Національної поліції України надійшло 115,5 тисяч заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством”, - повідомили у відомстві.
Як повідомляв УНН, за минулий рік на гарячу лінію громадської організації "Ла Страда-Україна" надійшло 22 542 дзвінки, майже всі вони стосуються попередження домашнього насильства.
Раніше УНН повідомляв, "Ла Страда": 12% дзвінків на дитячу гарячу лінію стосуються насильства.