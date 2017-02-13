В прошлом году полиция выявила 146 групп нелегалов

По данным А.Авакова, за 2016 г. в сфере противодействия торговле людьми и нелегальной миграции 3,5 тысячи уголовных преступлений находятся в производстве, 1,2 тысячи досудебных расследований закончено в этих делах и 220 уголовных правонарушений по признакам ст.303 Уголовного кодекса зафиксировано.

Кроме того, 60 лицам сообщили о подозрении по 1,4 тыс. уголовных производств, 10 организованных преступных группировок были разоблачены и выявлены 146 групп нелегалов, в которые входило 716 иностранцев.

Как сообщал УНН, за 2016 г. криминальная полиция изъяла 959 единиц огнестрельного оружия и 64 гранатомета и ракетных систем.