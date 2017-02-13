Минулого року поліція викрила 146 груп нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. За 2016 рік кримінальна поліція виявила 146 груп нелегалів, до яких входило 716 іноземців. Такі дані оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
За даними А.Авакова, за 2016 рік у сфері протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції 3,5 тисячі кримінальних правопорушень перебувають у провадженні, 1,2 тисячі досудових розслідувань закінчено у цих справах та 220 кримінальних правопорушень за ознаками ст.303 Кримінального кодексу зафіксовано.
Крім того, 60 особам повідомлено про підозру за 1,4 тис. кримінальними провадженнями, 10 організованих злочинних угруповань було викрито та виявлено 146 груп нелегалів, до яких входило 716 іноземців.
Як повідомляв УНН, за 2016 рік кримінальна поліція вилучила 959 одиниць вогнепальної зброї та 64 гранатометів та ракетних систем.