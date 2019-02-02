В прошлом году несовершеннолетние совершили 15 преступлений против половой неприкосновенности

Среди этих преступлений 6 это особо тяжкие преступления.

Также в прошлом году несовершеннолетними или при их участии было совершено 452 преступления против жизни и здоровья человека (из них 16 особо тяжкие), а также 7 преступлений против свободы, чести и достоинства человека (из них один особо тяжкое преступление).



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Как сообщал УНН, несовершеннолетние чаще всего совершают преступления против собственности .