В прошлом году несовершеннолетние совершили 15 преступлений против половой неприкосновенности

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101743 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136475 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134792 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131808 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126168 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163777 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117932 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141519 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В прошлом году несовершеннолетние совершили 15 преступлений против половой неприкосновенности

В прошлом году несовершеннолетние совершили 15 преступлений против половой неприкосновенности

Киев  •  УНН

 • 31080 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В 2018 году несовершеннолетними или при их участии было совершено 15 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. Об этом свидетельствуют данные предоставленые Генеральной прокуратурой Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Среди этих преступлений 6 это особо тяжкие преступления.

Также в прошлом году несовершеннолетними или при их участии было совершено 452 преступления против жизни и здоровья человека (из них 16 особо тяжкие), а также 7 преступлений против свободы, чести и достоинства человека (из них один особо тяжкое преступление).

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Как сообщал УНН, несовершеннолетние чаще всего совершают преступления против собственности .

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