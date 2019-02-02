Минулого року неповнолітні скоїли 15 злочинів проти статевої недоторканності
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У 2018 році неповнолітніми або ж за їхньої участі було скоєно 15 злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності. Про це свідчать дані надані Генеральною прокуратурою України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Серед цих злочинів 6 це особливо тяжкі злочини.
Також минулого року неповнолітніми або ж за їхньої участі було скоєно 452 злочини проти життя та здоров’я особи (з них 16 особливо тяжкі), а також 7 злочинів проти волі, честі та гідності особи (з них один особливо тяжкий злочин).
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Як повідомляв УНН, неповнолітні найчастіше скоюють злочини проти власності.