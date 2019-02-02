Минулого року неповнолітні скоїли 15 злочинів проти статевої недоторканності

Серед цих злочинів 6 це особливо тяжкі злочини.

Також минулого року неповнолітніми або ж за їхньої участі було скоєно 452 злочини проти життя та здоров’я особи (з них 16 особливо тяжкі), а також 7 злочинів проти волі, честі та гідності особи (з них один особливо тяжкий злочин).



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зменшилася кількість злочинів, скоєних неповнолітніми



Як повідомляв УНН, неповнолітні найчастіше скоюють злочини проти власності.