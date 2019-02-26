В прошлом году здания Рады дезинфицировали за 6 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В прошлом году в зданиях Верховной Рады Украины провели мероприятия по дезинфекции и дератизации на 6000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
Управление административными зданиями Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины в 2018 году согласно договору, заключенному с подрядной организацией, провели мероприятия по дезинфекции и дератизации в административных зданиях Верховной Рады Украины. Расходы на эти цели составили 5999 грн 97 копеек.
В то же время, по данным пресс-службы, материального ущерба, причиненного вредителями в административных зданиях Верховной Рады Украины, не зафиксировано.
Напомним, осенью прошлого года реставрация купола Верховной Рады, который не ремонтировали 70 лет, была завершена досрочно. Эти работы стоили 6,7 млн гривен.