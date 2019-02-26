Минулого року будівлі Ради дезінфікували за 6 тис. грн

Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у 2018 році згідно з договором, який укладено з підрядною організацією, провело заходи з дезінфекції та дератизації в адміністративних будинках Верховної Ради України. Витрати на ці заходи склали 5999 грн 97 копійок.



Водночас, за даними прес-служби, матеріальних збитків, завданих шкідниками в адміністративних будинках Верховної Ради України, не зафіксовано.



Нагадаємо, восени минулого року реставрація куполу Верховної Ради, який не ремонтували 70 років, завершена достроково. Ці роботи коштували 6,7 млн гривень.