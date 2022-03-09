Прошлая ночь в Киеве была спокойной: ситуация в столице сейчас

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Прошлая ночь в Киеве была спокойной. После завершения комендантского часа открыли магазины, общественный транспорт работает с 8:00 до 19:00. Об этом информирует Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Цитата

"Для сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкий мосты. Обращаюсь к водителям, чтобы пропускали машины скорой помощи и машины с гуманитарной помощью", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Всю информацию о работе магазинов, аптек и общественного транспорта можно найти на официальном портале Киева.

По словам Николая Поворозника, столица помогает с эвакуацией и гуманитарной помощью городкам, которые находятся возле Киева - это Гостомель, Ирпень, Буча.

"Надеемся, что сегодня будут коридоры, чтобы максимально вывезти оттуда мирное население", - сказал первый заместитель председателя КГГА.

В городе продолжает работать гуманитарный штаб.

Добавим

Сегодня состоится эвакуация мирного населения из Киевской области.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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