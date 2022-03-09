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Минула ніч у Києві була спокійною: ситуація у столиці зараз

Минула ніч у Києві була спокійною: ситуація у столиці зараз

Київ • УНН

 • 180205 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Минула ніч у Києві була спокійною. Після завершення комендантської години відкрили магазини, громадський транспорт працює з 8:00 до 19:00. Про це інформує Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Цитата

"Для сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницькі мости. Звертаюсь до водіїв, аби пропускали машини швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою", – овідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Всю інформацію про роботу магазинів, аптек та громадського транспорту можна знайти на офіційному порталі Києва.

За словами Миколи Поворозника, столиця допомагає з евакуацією та гуманітарною допомогою містечкам, які знаходяться біля Києва – це Гостомель, Ірпінь, Буча.

"Сподіваємося, що сьогодні будуть коридори, щоб максимально вивезти звідти мирне населення", – сказав перший заступник голови КМДА.

У місті продовжує працювати гуманітарний штаб.

Додамо

Сьогодні відбудеться евакуація мирного населення з Київської області.

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