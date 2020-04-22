Минцифры запустило первую государственную ІТ-компанию

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 33265 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 78537 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101663 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127940 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128638 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171895 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121658 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157205 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104923 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103064 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 14:27 • 113747 просмотра
Актуальное
Минцифры запустило первую государственную ІТ-компанию

Минцифры запустило первую государственную ІТ-компанию

Киев  •  УНН

 • 11267 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В первой государственной ІТ-компании работают 17 человек, однако планируется увеличить компанию до 30 человек и создать внутреннюю компанию, "которая будет управлять всеми процессами". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія", передает корреспондент УНН.

"После запуска электронного паспорта, об этом начинают говорить в мире, потому что об Украине говорят не только в контексте войны, или в контексте проблем, а говорят, что мы первые запустили электронный паспорт, это новый бренд Украины в мире. Также мы создали первую такого типа государственную ІТ-компанию, которая вообще не похожа на государственную компанию, о которой могут думать украинцы. Это современная, в ней работают 17 специалистов, и мы планируем, чтобы эта компания выросла до 30 специалистов... У нас много партнеров, и мы переходим в разработку "in house", где у нас будет внутренняя команда, которая будет управлять всеми процессами", - отметил он.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины работает над многими новыми электронными проектами, планировало также запустить государственную IT-компанию.

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