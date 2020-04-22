Минцифры запустило первую государственную ІТ-компанию

"После запуска электронного паспорта, об этом начинают говорить в мире, потому что об Украине говорят не только в контексте войны, или в контексте проблем, а говорят, что мы первые запустили электронный паспорт, это новый бренд Украины в мире. Также мы создали первую такого типа государственную ІТ-компанию, которая вообще не похожа на государственную компанию, о которой могут думать украинцы. Это современная, в ней работают 17 специалистов, и мы планируем, чтобы эта компания выросла до 30 специалистов... У нас много партнеров, и мы переходим в разработку "in house", где у нас будет внутренняя команда, которая будет управлять всеми процессами", - отметил он.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины работает над многими новыми электронными проектами, планировало также запустить государственную IT-компанию.