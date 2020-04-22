Мінцифри запустило першу державну ІТ-компанію

"Після запуску електронного паспорту, про це починають говорити у світі, тому що про Україну кажуть не тільки у контексті війни, або у контексті проблем, а кажуть, що ми перші запустили електронний паспорт, це новий бренд України у світі. Також ми створили першу такого типу державну ІТ-компанію, яка взагалі не схожа на державну компанію, про яку можуть думати українці. Це сучасна компанія, в ній працюють 17 фахівців, і ми плануємо, щоб ця компанія зросла до 30 спеціалістів… У нас багато партнерів, і ми переходимо у розробку "in house", де у нас буде внутрішня команда, яка буде керувати всіма процесами", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України працює над багатьма новими електронними проектами, планувало також запустити державну IT-компанію.