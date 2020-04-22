Мінцифри запустило першу державну ІТ-компанію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В першій державній ІТ-компанії працюють 17 людей, проте планується збільшити компанію до 30 людей та створити внутрішню компанію, "яка буде керувати всіма процесами". Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", передає кореспондент УНН.
"Після запуску електронного паспорту, про це починають говорити у світі, тому що про Україну кажуть не тільки у контексті війни, або у контексті проблем, а кажуть, що ми перші запустили електронний паспорт, це новий бренд України у світі. Також ми створили першу такого типу державну ІТ-компанію, яка взагалі не схожа на державну компанію, про яку можуть думати українці. Це сучасна компанія, в ній працюють 17 фахівців, і ми плануємо, щоб ця компанія зросла до 30 спеціалістів… У нас багато партнерів, і ми переходимо у розробку "in house", де у нас буде внутрішня команда, яка буде керувати всіма процесами", - зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України працює над багатьма новими електронними проектами, планувало також запустити державну IT-компанію.