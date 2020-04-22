Мінцифри запустило першу державну ІТ-компанію

ukru
14:22 • 23918 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 104667 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 110902 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 120740 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 136178 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 132297 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 175015 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142758 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148765 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149007 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 120286 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 78854 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 64524 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 62932 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 61659 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 104668 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 110903 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 120741 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 136178 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 132297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 9890 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 23414 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 59141 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109712 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 109980 перегляди
Актуальне
Мінцифри запустило першу державну ІТ-компанію

Мінцифри запустило першу державну ІТ-компанію

Київ • УНН

 • 11272 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. В першій державній ІТ-компанії працюють 17 людей, проте планується збільшити компанію до 30 людей та створити внутрішню компанію, "яка буде керувати всіма процесами". Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", передає кореспондент УНН.

"Після запуску електронного паспорту, про це починають говорити у світі, тому що про Україну кажуть не тільки у контексті війни, або у контексті проблем, а кажуть, що ми перші запустили електронний паспорт, це новий бренд України у світі. Також ми створили першу такого типу державну ІТ-компанію, яка взагалі не схожа на державну компанію, про яку можуть думати українці. Це сучасна компанія, в ній працюють 17 фахівців, і ми плануємо, щоб ця компанія зросла до 30 спеціалістів… У нас багато партнерів, і ми переходимо у розробку "in house", де у нас буде внутрішня команда, яка буде керувати всіма процесами", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України працює над багатьма новими електронними проектами, планувало також запустити державну IT-компанію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$236.43
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,122.80
S&P 500
$5,701.35
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.50
Ethereum
$2,003.73