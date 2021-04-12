Минцифры предложило ФЛП подавать декларацию и платить налоги через "Дию"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Минцифры запускает для ФЛП на упрощенной системе уплату налогов и подачу декларации в приложении и на портале "Дия". Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации новых услуг на портале и в мобильном приложении "Дия", передает УНН.
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"На сегодняшний день сама декларация занимает несколько листов бумажных, много разных полей, и занимает много времени то, чтобы заполнить и отправить ее. И также никто предпринимателям не напоминает о том, что нужно это сделать. Мы совместно с налоговой нашли самый оптимальный подход, как это делать в несколько кликов, чтобы каждый предприниматель знал, что нужно платить налоги именно в это время", - сказал Федоров.
Детали
По словам вице-премьер-министра, в период уплаты налогов ФЛП будет получать оповещение, в котором будет идти речь о сроке уплаты налогов. И можно будет подать через "Дию" декларацию в несколько кликов, не нужно будет заполнять ту информацию, которая есть в реестрах, и подписать электронной подписью.
Федоров отметил, что эта услуга уже тестируется, а процедура занимает несколько минут. Также он отметил, что возможность платить налоги остается и в налоговом кабинете, как это было раньше.
Также Федоров рассказал, что в "Дие" появится такая услуга, как электронный акциз и электрона марка. Он анонсировал запуск пилотного проекта - внедрение виртуальных марок для учета оборота подакцизных товаров осенью.
Дополнение
Ранее вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дия".