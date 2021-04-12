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Мінцифри запропонувало ФОПам подавати декларацію та сплачувати податки через "Дію"

Мінцифри запропонувало ФОПам подавати декларацію та сплачувати податки через "Дію"

Київ • УНН

 • 10549 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Мінцифри запускає для ФОПів на спрощеній системі сплату податків та подачу декларації в додатку та на порталі "Дія". Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації нових послуг на порталі та у мобільному застосунку "Дія", передає УНН.

Цитата:

“На сьогодні сама декларація займає кілька листів паперових, багато різних полів, і займає багато часу для того, щоб заповнити та відправити її. І також ніхто підприємцям не нагадує про те, що потрібно це зробити. Ми спільно з податковою знайшли найбільш оптимальний підхід, як це робити в кілька кліків, щоб кожний підприємець знав, що потрібно сплачувати податки саме в цей час”, — сказав Федоров.

Деталі

За словами віце-прем'єр-міністра, у період сплати податків ФОП буде отримувати сповіщення, у якому буде йтися про термін сплати податків. І можна будет подати через "Дію" декларацію в кілька кліків, не потрібно буде завповнювати ту інформацію, яка є в реєстрах, і підписати електроним підписом.

Федоров зазначив, що ця послуга вже тестується, а процедура займає кілька хвилин. Також він зауважив, що можливість сплачувати податки залишається і в податковому кабінеті, як це було раніше.

Також Федоров розповів, що в "Дії" з’явиться така послуга, як електроний акциз і електрона марка. Він анонсував запуск пілотного проекту — впровадження віртуальних марок для обліку обігу підакцизних товарів восени.

Доповнення

Раніше віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск 10 нових послуг у сервісі “Дія”.

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