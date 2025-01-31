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Минцифра сообщило о новом директоре Фонда развития инноваций

Минцифра сообщило о новом директоре Фонда развития инноваций

Киев  •  УНН

 • 6847 просмотра

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Наталья Кушнерская назначена новым директором Фонда развития инноваций Минцифры. Ранее она руководила Brave1, где достигла значительных успехов в развитии оборонных технологий.

Новым директором Фонда развития инноваций Министерства цифровой трансформации Украины назначили Наталью Кушнерскую, пишет УНН со ссылкой на Telegram Минцифры.

Детали 

Наталья работает с проектами Минцифры уже два года. В апреле 2023-го она возглавила Brave1, а сегодня стала директором Фонда развития инноваций, который объединяет defense tech-кластер и Украинский фонд стартапов

- говорится в заметке.

Как отмечает Минцифра, Brave1 под руководством Натальи Кушнерской показал хорошие результаты результаты. В частности, речь идет о сотнях инновационных разработок, которые уже помогают военным на поле боя. А также были полноценно запущены рынки наземных роботизированных комплексов и средств РЭБ в Украине. 

Теперь Наталья будет менеджерить развитие инновационной экосистемы, привлечение инвестиций для гражданских и оборонных стартапов и фасттрек технологий на фронт

- пояснило Министерство.
Алина Волянская

Алина Волянская

политикаТехнологии

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