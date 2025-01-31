Минцифра сообщило о новом директоре Фонда развития инноваций

Новым директором Фонда развития инноваций Министерства цифровой трансформации Украины назначили Наталью Кушнерскую, пишет УНН со ссылкой на Telegram Минцифры.

Детали

Наталья работает с проектами Минцифры уже два года. В апреле 2023-го она возглавила Brave1, а сегодня стала директором Фонда развития инноваций, который объединяет defense tech-кластер и Украинский фонд стартапов - говорится в заметке.

Как отмечает Минцифра, Brave1 под руководством Натальи Кушнерской показал хорошие результаты результаты. В частности, речь идет о сотнях инновационных разработок, которые уже помогают военным на поле боя. А также были полноценно запущены рынки наземных роботизированных комплексов и средств РЭБ в Украине.