Мінцифра повідомило про нову директорку Фонду розвитку інновацій
Київ • УНН
Наталія Кушнерська призначена новою директоркою Фонду розвитку інновацій Мінцифри. Раніше вона керувала Brave1, де досягла значних успіхів у розвитку оборонних технологій.
Новою директоркою Фонду розвитку інновацій Міністерства цифрової трансформації України назначили Наталію Кушнерську, пише УНН з посиланням на Telegram Мінцифри.
Деталі
Наталія працює з проєктами Мінцифри вже два роки. У квітні 2023-го вона очолила Brave1, а сьогодні стала директоркою Фонду розвитку інновацій, який обʼєднує defense tech-кластер та Український фонд стартапів
Як зазначає Мінцифра, Brave1 під керівництвом Наталії Кушнерської показав хороші результати результати. Зокрема, йдеться про сотні інноваційних розробок, що вже допомагають військовим на полі бою. А також було повноцінно запущено ринки наземних роботизованих комплексів та засобів РЕБ в Україні.
Тепер Наталія буде менеджерити розвиток інноваційної екосистеми, залучення інвестицій для цивільних та оборонних стартапів і фасттрек технологій на фронт