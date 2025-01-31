Мінцифра повідомило про нову директорку Фонду розвитку інновацій

Новою директоркою Фонду розвитку інновацій Міністерства цифрової трансформації України назначили Наталію Кушнерську, пише УНН з посиланням на Telegram Мінцифри.

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Наталія працює з проєктами Мінцифри вже два роки. У квітні 2023-го вона очолила Brave1, а сьогодні стала директоркою Фонду розвитку інновацій, який обʼєднує defense tech-кластер та Український фонд стартапів - йдеться у дописі.

Як зазначає Мінцифра, Brave1 під керівництвом Наталії Кушнерської показав хороші результати результати. Зокрема, йдеться про сотні інноваційних розробок, що вже допомагають військовим на полі бою. А також було повноцінно запущено ринки наземних роботизованих комплексів та засобів РЕБ в Україні.