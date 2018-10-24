МинТОТ: в Донецкой области закончили ремонт поврежденного водопровода "Горловка-Торецк"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Донецкой области закончили ремонт поврежденной части водопровода “Горловка — Торецк”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ).
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что подавать воду начнут после завершения еще одного этапа — работ по запуску воды.
Как известно, 15 октября прорвало водопровод “Горловка — Торецк” диаметром 900 мм в районе Горловки в “серой зоне”. После прорыва остановили централизованное водоснабжение в Торецке, Железном, поселка Северное и Южное. Без воды остались более 40 тысяч человек.
В конце сентября боевики обстреляли оккупированную Горловку и работников предприятия “Вода Донбасса”.
Напоминаем, что 23 октября в Донецкой области автомобиль ремонтников, которые выехали для выполнения ремонтных работ на водопроводе “Горловка — Торецк” подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба КП “Компания “Вода Донбасса”.
По информ.сектору # МТОТ в Донецкой области ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода “Горловка-Торецкое” завершено.Писля завершения пуско-наладочных работ начнется наполнение резервуаров и подача воды в районы г.. # Торецкое— МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 октября 2018