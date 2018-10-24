МинТОТ: в Донецкой области закончили ремонт поврежденного водопровода "Горловка-Торецк"

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что подавать воду начнут после завершения еще одного этапа — работ по запуску воды.

Как известно, 15 октября прорвало водопровод “Горловка — Торецк” диаметром 900 мм в районе Горловки в “серой зоне”. После прорыва остановили централизованное водоснабжение в Торецке, Железном, поселка Северное и Южное. Без воды остались более 40 тысяч человек.

В конце сентября боевики обстреляли оккупированную Горловку и работников предприятия “Вода Донбасса”.

Напоминаем, что 23 октября в Донецкой области автомобиль ремонтников, которые выехали для выполнения ремонтных работ на водопроводе “Горловка — Торецк” подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба КП “Компания “Вода Донбасса”.

По информ.сектору # МТОТ в Донецкой области ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода “Горловка-Торецкое” завершено.Писля завершения пуско-наладочных работ начнется наполнение резервуаров и подача воды в районы г.. # Торецкое