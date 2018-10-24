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МінТОТ: на Донеччині закінчили ремонт пошкодженого водогону "Горлівка-Торецьк"

МінТОТ: на Донеччині закінчили ремонт пошкодженого водогону "Горлівка-Торецьк"

Київ • УНН

 • 10864 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Донецькій області закінчили ремонт пошкодженої частини водогону “Горлівка — Торецьк”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомило, що подавати воду почнуть після завершення ще одного етапу — робіт із запуску води.

Як відомо, 15 жовтня прорвало водогін “Горлівка — Торецьк” діаметром 900 мм в районі Горлівки в “сірій зоні”. Після прориву зупинили централізоване водопостачання до Торецька, Залізного, селища Північного та Південного. Без води залишилися більш ніж 40 тисяч людей.

Наприкінці вересня бойовики обстріляли окуповану Горлівку та працівників підприємства “Вода Донбасу”.

Нагадуємо, що 23 жовтня у Донецькій області автомобіль ремонтників, які виїхали для виконання ремонтних робіт на водогоні “Горлівка — Торецьк” підірвався на вибуховому пристрої. Про це повідомила прес-служба КП “Компанія “Вода Донбасу”.

За інформ.сектору #МТОТ у Донецькій області ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженої частини водогону "Горлівка-Торецьк" завершено.Після завершення пуско-налагоджувальних робіт розпочнеться наповнення резервуарів та подача води в райони м.#Торецьк

— МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 жовтня 2018 р.

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