Минсоцполитики проведет релокацию 6 заведений для маломобильных людей из Харьковской области - Верещук

Процесс эвакуации из Харьковщины продолжается, и сейчас есть проблема с вывозом маломобильных людей и одиноких людей старшего возраста, которые нуждаются в поддержке. Минсоцполитики получило поручение в двухнедельный срок провести релокацию шести соответствующих заведений для более 500 человек. Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

По ее словам, эвакуация с прифронтовых территорий Харьковщины продолжается.

Самая большая проблема - маломобильные люди, люди старшего возраста, которые не могут жить в общежитиях на высотных этажах. Мест не хватает. Министерство соцполитики получило поручение, оно обязано помочь Харьковщине релокировать соответствующие учреждения, а также найти более тысячи мест для маломобильного населения - рассказала она.

Она сказала, что вчера в Харькове прошло выездное штабное заседание по эвакуации, где Министерство социальной политики взяло две недели, чтобы релокировать заведения. По ее словам, на сегодня речь идет о 6 заведениях, в которых более 500 человек, и одиноких людей из сельской местности, которым также нужна релокация. Она подчеркнула, что Черновицкая и Закарпатская области уже согласились помочь в этом процессе.

Кстати, все руководители ООНовских организаций тоже были со мной вчера в Харькове. Мы провели большое совещание, чтобы скоординировать усилия и сконцентрировать финансовые ресурсы на помощи сейчас Харьковщине и Сумщине - отметила она.

Напомним

Президент Зеленский посетил госпиталь в Харькове, чтобы встретиться с ранеными солдатами, вручить им награды и поблагодарить за защиту Украины от российской агрессии.

Об эвакуации людей из Харькова речь не идет - мэр