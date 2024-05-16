Мінсоцполітики проведе релокацію 6 закладів для маломобільних людей з Харківщини - Верещук
Київ • УНН
Міністерство соціальної політики перемістить 6 закладів, в яких перебувають понад 500 маломобільних груп населення та людей похилого віку, з прифронтових територій Харківської області.
Процес евакуації з Харківщини триває, і наразі є проблема з вивезенням маломобільних людей та одиноких людей старшого віку, які потребують підтримки. Мінсоцполітики отримало доручення у двотижневий строк провести релокацію шести відповідних закладів для понад 500 людей. Про це віцепрем’єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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За її словами, евакуація з прифронтових територій Харківщини триває.
Найбільша проблема – маломобільні люди, люди старшого віку, які не можуть жити в гуртожитках на висотних поверхах. Місць не вистачає. Міністерство соцполітики отримало доручення, воно зобов'язано допомогти Харківщині релокувати відповідні заклади, а також знайти більше тисячі місць для маломобільного населення
Вона сказала, що вчора у Харкові пройшло виїзне штабне засідання з евакуації, де Міністерство соціальної політики взяло два тижні, щоб релокувати заклади. За її словами, на сьогодні мова йде про 6 закладів, в яких більше 500 людей, та одиноких людей з сільської місцевості, яким також потрібна релокація. Вона підкреслила, що Чернівецька та Закарпатська області вже зголосилися допомогти в цьому процесі.
До речі, всі очільники ООНівських організацій теж були зі мною вчора у Харкові. Ми провели велику нараду, щоб скоординувати зусилля і сконцентрувати фінансові ресурси на допомозі зараз Харківщині і Сумщині
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Президент Зеленський відвідав госпіталь у Харкові, щоб зустрітися з пораненими солдатами, вручити їм нагороди та подякувати за захист України від російської агресії.
Про евакуацію людей з Харкова не йдеться – мер15.05.24, 12:46 • 30271 перегляд