Мінсоцполітики проведе релокацію 6 закладів для маломобільних людей з Харківщини - Верещук

Процес евакуації з Харківщини триває, і наразі є проблема з вивезенням маломобільних людей та одиноких людей старшого віку, які потребують підтримки. Мінсоцполітики отримало доручення у двотижневий строк провести релокацію шести відповідних закладів для понад 500 людей. Про це віцепрем’єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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За її словами, евакуація з прифронтових територій Харківщини триває.

Найбільша проблема – маломобільні люди, люди старшого віку, які не можуть жити в гуртожитках на висотних поверхах. Місць не вистачає. Міністерство соцполітики отримало доручення, воно зобов'язано допомогти Харківщині релокувати відповідні заклади, а також знайти більше тисячі місць для маломобільного населення

Вона сказала, що вчора у Харкові пройшло виїзне штабне засідання з евакуації, де Міністерство соціальної політики взяло два тижні, щоб релокувати заклади. За її словами, на сьогодні мова йде про 6 закладів, в яких більше 500 людей, та одиноких людей з сільської місцевості, яким також потрібна релокація. Вона підкреслила, що Чернівецька та Закарпатська області вже зголосилися допомогти в цьому процесі.

До речі, всі очільники ООНівських організацій теж були зі мною вчора у Харкові. Ми провели велику нараду, щоб скоординувати зусилля і сконцентрувати фінансові ресурси на допомозі зараз Харківщині і Сумщині