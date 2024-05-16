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Зеленський в Харкові відвідав госпіталь, де лікують поранених бійців

Зеленський в Харкові відвідав госпіталь, де лікують поранених бійців

Київ • УНН

 • 20435 перегляди

Президент Зеленський відвідав госпіталь у Харкові, щоб зустрітися з пораненими солдатами, вручити їм нагороди та подякувати за захист України від російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський відвідав у Харкові госпіталь, де лікують захисників, які отримали поранення під час наступу російських військ на Харківщину. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОП. 

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами й подякував їм за захист України. Президент відзначив бійців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня та медалями "За військову службу Україні".

"Дякую вам за вашу службу, за мужність. Одужуйте. Це найголовніше. Бажаю вам перемоги!" – сказав він.

Глава держави також нагородив орденами Данила Галицького військових медиків.

Як зазначається, в госпіталі підсилили хірургічні групи, а також лікарські бригади, які надають цілодобову спеціалізовану допомогу військовим. Також збільшили кількість транспорту для евакуації важкопоранених.

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 травня, провів у Харкові засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили ситуацію загрози на фронті протягом найближчих днів і тижнів та можливості Сил оборони протидіяти російським наступальним планам.

На фронті тривають інтенсивні бої, ЗСУ контратакували в районі Вовчанська - Генштаб16.05.24, 14:37 • 28074 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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