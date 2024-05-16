Зеленский в Харькове посетил госпиталь, где лечат раненых бойцов

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
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Защитные сооружения строятся по всей Украине - Юсов
На следующей неделе ситуация с электроснабжением может быть действительно значительно легче - Укрэнерго
На фронте продолжаются интенсивные бои, ВСУ контратаковали в районе Волчанска - Генштаб
Зима в Украине будет проходить в условиях ограничений электроэнергии - советник премьера
Враг атаковал Полтавскую область: взрыв в Миргородском районе, жертв и попаданий в инфраструктуру не фиксировали
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Глава Военного комитета НАТО: Украина показала способность достигать беспрецедентных успехов на поле боя, союзники не должны медлить с поддержкой
ГУР: напоминание украинцам о том, что вот-вот из Беларуси "нападут" - серьезное направление работы рф
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Зеленский в Харькове посетил госпиталь, где лечат раненых бойцов
Президент Зеленский посетил госпиталь в Харькове, чтобы встретиться с ранеными солдатами, вручить им награды и поблагодарить за защиту Украины от российской агрессии.
Защитные сооружения строятся по всей Украине - Юсов
Оборонительные сооружения строятся по всей Украине, в том числе в отдаленных от линии фронта регионах, таких как Одесса, в рамках плановой работы по подготовке к любым возможным сценариям и провокациям и обеспечению большей безопасности.
На следующей неделе ситуация с электроснабжением может быть действительно значительно легче - Укрэнерго
Ситуация с поставками электроэнергии в Украине может значительно облегчиться на следующей неделе из-за изменения погодных условий, но периодические отключения электроэнергии будут продолжаться в течение года из-за дефицита, по словам генерального директора "Укрэнерго".
На фронте продолжаются интенсивные бои, ВСУ контратаковали в районе Волчанска - Генштаб
16 мая почти по всей линии фронта продолжались интенсивные боевые действия - зафиксировано 58 боевых столкновений, наибольшую активность российские оккупанты проявляли на Краматорском и Покровском направлениях, а украинские войска принимали меры для недопущения их продвижения.
Зима в Украине будет проходить в условиях ограничений электроэнергии - советник премьера
Украина столкнется с дефицитом электроэнергии в течение следующей зимы, даже если зима будет теплой, из-за значительных повреждений энергетических объектов, вызванных продолжающимся конфликтом.
Враг атаковал Полтавскую область: взрыв в Миргородском районе, жертв и попаданий в инфраструктуру не фиксировали
Враг снова атаковал Полтавскую область - в Миргородском районе прогремел взрыв, но жертв и разрушений среди гражданского населения и объектов критической инфраструктуры не зафиксировано.
Еврокомиссия открыла производство против Meta по защите прав несовершеннолетних в Facebook и Instagram
Европейская комиссия начала расследование относительно того, нарушили ли Facebook и Instagram компании Meta Закон о цифровых услугах, не защитив несовершеннолетних от алгоритмов, вызывающих зависимость, неприемлемого контента и нарушений приватности.
Глава Военного комитета НАТО: Украина показала способность достигать беспрецедентных успехов на поле боя, союзники не должны медлить с поддержкой
Украина продемонстрировала способность достигать беспрецедентных успехов на поле боя, и союзники по НАТО не должны медлить с военной поддержкой, чтобы помочь Украине.
ГУР: напоминание украинцам о том, что вот-вот из Беларуси "нападут" - серьезное направление работы рф
россия постоянно напоминает украинцам о возможном "нападении" со стороны Беларуси, чтобы посеять панику, отвлечь украинские силы и подтолкнуть Беларусь к активным действиям. Украинская разведка отрицает такие угрозы и заявляет, что ситуация под контролем.
В разведке Британии проанализировали экономическую ситуацию в Украине на фоне войны
Согласно докладу британской разведки, экономика Украины остается устойчивой, прогнозируемый реальный экономический рост в 2024 году составит 3%, несмотря на вторжение россии и атаки на энергетическую инфраструктуру.