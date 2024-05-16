Зеленский в Харькове посетил госпиталь, где лечат раненых бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Харькове госпиталь, где лечат защитников, получивших ранения во время наступления российских войск на Харьковщину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Владимир Зеленский пообщался с воинами и поблагодарил их за защиту Украины. Президент отметил бойцов орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" III степени и медалями "За военную службу Украине".

"Спасибо вам за вашу службу, за мужество. Выздоравливайте. Это самое главное. Желаю вам победы!" - сказал он.

Глава государства также наградил орденами Даниила Галицкого военных медиков.

Как отмечается, в госпитале усилили хирургические группы, а также врачебные бригады, которые оказывают круглосуточную специализированную помощь военным. Также увеличили количество транспорта для эвакуации тяжелораненых.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 мая, провел в Харькове заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили ситуацию угрозы на фронте в течение ближайших дней и недель и возможности Сил обороны противодействовать российским наступательным планам.

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