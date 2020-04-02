Минсоцполитики разъяснило переоформление помощи для малообеспеченных во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Малообеспеченным семьям пересчитают размер выплаченной государственной социальной помощи на основании поданного лицом заявления и необходимых документов после окончания срока действия карантина или ограничительных мер. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.
Так, ЗУ № 3275 предусмотрено на период карантина, связанного с распространением COVID-19, продлить срок выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям без представления необходимых документов в органы социальной защиты населения.
"После окончания срока действия карантина или ограничительных мер орган соцзащиты населения осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи на основании поданного лицом заявления и необходимых документов", - сообщили в министерстве.
Напомним, что ВРУ приняла за основу и в целом проект закона № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни.