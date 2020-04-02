Мінсоцполітики пояснило переоформлення допомоги для малозабезпечених під час карантину

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Малозабезпеченим сім’ям перерахують розмір виплаченої державної соціальної допомоги на підставі поданої особою заяви та необхідних документів після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України, передає УНН.

Так, ЗУ № 3275 передбачено на період карантину, пов’язаного з поширенням COVID-19, продовжити строк виплати раніше призначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям без подання необхідних документів до органів соціального захисту населення.

“Після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів орган соцзахисту населення здійснить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги на підставі поданої особою заяви та необхідних документів”, — повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, що ВРУ ухвалила за основу та в цілому проект закону № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. 

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