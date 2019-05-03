Минприроды разработало Национальную стратегию по обращению с растениями-"оккупантами"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Минприроды разработало Национальную стратегию по обращению с видами-вселенцами инвазионными чужеродными видами флоры и фауны в Украине на период до 2030 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минприроды.
Стратегия установит правовые механизмы по обращению с ИXВ, в частности будет одобренj нормативно-правовые акты, методические рекомендации, а также внесены соответствующие изменения в действующие нормативно-правовыt акты в отношении сельского, рыбного, лесного, охотничьего, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, природно заповедного фонда, ветеринарной медицины, карантина и защиты растений, санитарного и эпидемического благополучия населения, таможенного дела.
Стратегией предусмотрена разработка и утверждение Национального плана мероприятий по реализации Стратегии, в котором будут определены конкретные организационно-технические, регуляторные меры, ответственные исполнители и сроки их выполнения. Также Стратегия определяет необходимость разработки и утверждения соответствующих планов мероприятий на местном уровне.
Сейчас документ вынесен на общественное обсуждение.
Справка УНН: Инвазионные (инвазивные) виды - аллохтонные виды со значительным способностью к экспансии, которые распространяются естественным путем или с помощью человека и представляют значительную угрозу для флоры и фауны определенных экосистем, конкурируя с автохтонными видами за экологические ниши, а также вызывая гибель местных видов.
Как сообщал УНН, Минприроды призывает украинцев не покупать пластиковые венки .