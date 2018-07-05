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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 76255 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110554 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131586 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138573 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 174781 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154936 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142270 просмотра

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Минприроды отчиталось об очищении рынка утилизаторов ядохимикатов

Минприроды отчиталось об очищении рынка утилизаторов ядохимикатов

Киев  •  УНН

 • 9346 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. За первое полугодие 2018 года Минприроды аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами двадцати пяти спецпредприятий. Об этом говорится на сайте министерства, передает УНН.

Сообщается, что только в июне Министерство лишило права собирать и хранить опасные отходы ООО “ЭКО ПАС”, ОАО “Укрнефть”, ООО “ЭКОСТАНДАРТ РЕЦИКЛИНГ” и УК “ФИРМУ АРКУ”.

Также в июне Минприроды отказало в выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами трем предприятиям — ООО “ЭКОЦЕНТР ПЛЮС”, ООО “ВТОРМАГ” и ООО “ЛЕМБЕРГ БЭТТЕРИ”.

Ранее экологи жаловались на отсутствие государственного контроля за утилизацией ядохимикатов. За время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складируют их на стихийных свалках.

Разрешение на проверки Минэкологии получило только с 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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