Минприроды отчиталось об очищении рынка утилизаторов ядохимикатов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. За первое полугодие 2018 года Минприроды аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами двадцати пяти спецпредприятий. Об этом говорится на сайте министерства, передает УНН.
Сообщается, что только в июне Министерство лишило права собирать и хранить опасные отходы ООО “ЭКО ПАС”, ОАО “Укрнефть”, ООО “ЭКОСТАНДАРТ РЕЦИКЛИНГ” и УК “ФИРМУ АРКУ”.
Также в июне Минприроды отказало в выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами трем предприятиям — ООО “ЭКОЦЕНТР ПЛЮС”, ООО “ВТОРМАГ” и ООО “ЛЕМБЕРГ БЭТТЕРИ”.
Ранее экологи жаловались на отсутствие государственного контроля за утилизацией ядохимикатов. За время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складируют их на стихийных свалках.
Разрешение на проверки Минэкологии получило только с 2018 года.