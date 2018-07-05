Мінприроди прозвітувало про очищення ринку утилізаторів ядохімікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. За перше півріччя 2018 року Мінприроди анулювало ліцензію на поводження з небезпечними відходами двадцяти п'ятьом спецпідприємствам. Про це йдеться на сайті міністерства, передає УНН.
Повідомляється, що лише у червні Міністерство позбавило права збирати та зберігати небезпечні відходи ТОВ "ЕКО ПАС", ПАТ "Укрнафту", ТОВ "ЕКОСТАНДАРТ РЕЦИКЛІНГ" та ВК "ФІРМУ АРКУ".
Також у червні Мінприроди відмовило у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами трьом підприємствам - ПП "ЕКОЦЕНТР ПЛЮС", ТОВ "ВТОРМАГ" та ТОВ "ЛЕМБЕРГ БЕТТЕРІ".
Раніше екологи скаржилися на відсутність державного контролю за утилізацією отрутохімікатів. За час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складують їх на стихійних звалищах.
Дозвіл на перевірки Мінекології отримало тільки з 2018 року.