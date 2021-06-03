Минобороны обязали отреставрировать дом Сикорского в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Окружной административный суд Киева обязал Министерство обороны Украины и ГП "Отель "Козацкий" провести консервационные и реставрационные работы в так называемом доме Сикорского в Киеве. Об этом сообщили УНН в Офисе Генпрокурора.
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"Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Офиса Генерального прокурора об обязательстве заключить охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения - дом всемирно известного авиаконструктора Игря Сикорского по улице Ярославов Вал в Киеве. Министерство обороны Украины и ГП "Отель "Козацкий" обязаны осуществить консервационные и реставрационные работы", - говорится в сообщении.
Детали
Прокуроры, как отмечается, установили, что "балансодержатель дома ГП "Отель "Козацкий" и орган управления Министерство обороны Украины уже более 20 лет не принимают меры по сохранению вверенного им государственного имущества во исполнение требований законодательства по охране памятников". На сегодня объект находится в запущенном состоянии, без защиты и заключенного охранного договора, под угрозой окончательного разрушения и уничтожения.
"Исполнение решения суда находится на контроле Офиса Генерального прокурора", - указали в ведомстве.
Дополнение
Дом Игоря Сикорского вернули в госсобственность в 2017 году.
Здание является объектом культурного наследия и представляет исключительную историческую ценность, поскольку в ней жил Игорь Сикорский - автор первых в мировой практик авиастроения многомоторных самолетов и вертолетов, человек, входящий в перечень деятелей, которые своими изобретениями всего помогли человечеству.